Giovedì 11 giugno 2020 si terrà la prima edizione di un NUOVO IMPERDIBILE, INCENTRATO SUL CALCIOMERCATO!I docenti si metteranno davvero a disposizione dei partecipanti, giornalisti o aspiranti tali, dimostrando come realmente si dovrebbe:Storia, origini e tecniche del giornalismo sportivo italiano degli albori, a cura di ALESSANDRO BASSI, avvocato e scrittore;Il diritto sportivo, le regole federali e internazionali, con particolare riferimento al calcio mercato, a cura di JEAN-CHRISTOPHE CATALIOTTI, avvocato, procuratore e scrittore;Tecniche di redazione di notizie per il web(con un focus dedicato a ‘social e calcio’) e analisi del fenomeno calciomercato.com, a cura di GIANLUCA MINCHIOTTI, giornalista e caporedattore dicalciomercato.com;La telecronaca calcistica, a cura di FEDERICO ZANON, giornalista, telecronista (DAZN ed EUROSPORT) e caporedattore di calciomercato.com.Il corso sarà indirizzato a tutti gli aspiranti giornalisti, con un focus particolare dedicato al calciomercato: come raccontarlo, come scriverne, i segreti delle trattative, il fenomeno calciomercato.com.Nell’arco della giornata formativa, i vari, che simuleranno anche l’andamento di una tipica giornata in redazione.Come accedere al corso?attraverso la nostra piattaforma google meet!Potrai interagire durante la videoconferenza con domande in tempo reale!I migliori corsisti della giornata, che saranno valutati con una prova finale, potranno essere presi in considerazione per eventualiA tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.Numero di iscritti: illimitato. Il corso è aperto a tutti. Per maggiori info e PER ISCRIZIONI CLICCA QUI