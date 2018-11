(in via Mauro Macchi, 8 ore dalle 10 alle 18)Il corso sarà indirizzato a tutti gli aspiranti giornalisti, con un focus particolare dedicato al: come raccontarlo, come scriverne, i segreti delle trattative, il fenomeno. E per almeno un corsista ci sarà la possibilità di iniziare una collaborazione con calciomercato.com:nella redazione del primo sito di calcio in Italia!del giornalismo sportivo italiano degli albori, a cura di Alessandro Bassi,avvocato e scrittore;, le regole federali e internazionali, con particolare riferimento al calcio mercato, a cura di Jean-Christophe Cataliotti, avvocato, procuratore e scrittore;) e analisi del fenomeno calciomercato.com, a cura di Gianluca Minchiotti,giornalista e caporedattore dicalciomercato.com;, a cura di Federico Zanon, giornalista, telecronista e caporedattore di calciomercato.com;da un vero esperto: Fabrizio Romano.Nell’arco della giornata formativa, i vari argomenti saranno affrontati sia dal punto di vista teorico che attraverso prove pratiche, che simuleranno anche l’andamento di una tipica giornata in redazione.Si consiglia di portare un PC portatile o un TABLET per poter simulare insieme una giornata di lavoro.A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.Max iscritti: 20. Il corso è aperto a tutti.