un nuovo corso per aspiranti osservatori di calcio (I livello) della durata di due giorni. L’aula multimediale c/o l’aula multimediale delin Via Mauro Macchi, 8; in entrambe le giornate le lezioni inizieranno alle ore 10 e si concluderanno alle ore 18.(v. brochure nella home di questo sito).dalla nostra Scuola, con la possibilità di essere contattato da agenzie di procuratori e/o società di calcio (apri nel menù del sito la sezione Elenco Speciale Osservatori Certificati).Per tutti gli iscritti sarà stilata una personale scheda professionale. E’ richiesta una foto in formato tessera da portare in occasione del corso.(es. come si redige una scheda tecnica, quali sono i parametri per valutare le potenzialità di un giovane calciatore, con particolare attenzione ai c.d. tempi di gioco) e, anche, quali tipologie di accordi contrattuali si possono sottoscrivere con le società di calcio o con i procuratori sportivi. Questi ultimi, infatti, sono sempre più interessati ad avvalersi delle preziose segnalazioni dei cacciatori di talenti., dal titolo “I Segreti dell’Osservatore di Calcio” di Jean-Christophe Cataliotti (MURSIA) con le interviste a 20 addetti ai lavori!del Football Talent Scout (personalizzata).Al workshop di Reggio Emilia saranno per di piùrelativi alle norme della FIGC sui tesseramenti e sugli svincoli dei giovani calciatori con gli interventi dell’ Avv. Jean-Christophe Cataliotti.Le iscrizioni sono aperte. Prenota il tuo posto prima che sia troppo tardi!Non sono richiesti titoli di studio particolari per partecipare né ci sono limiti di età.Max iscritti: 30.