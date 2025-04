Getty Images

Un nuovo caso diin casa nerazzurra dopo quello che ha coinvolto Lautaro Martinez al termine di Juventus-Inter: fari puntati sudopo la sfida con la Roma a San Siro.Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sotto indagine è finito un- Come successo per il capitano interista, si legge sul CorSport,Per dare seguito alle indagini del procuratore, come era stato specificato per Lautaro,di Bisseck. Anche l'acquisizione dell'audio, potrebbe comunque non far scattare alcuna squalifica per il difensore tedesco.

- Un caso simile si è verificato in occasione di Genoa-Lazio, con Luca Pellegrini che ha proferito una bestemmia a bordo campo mentre era a terra. La Procura FIGC, tuttavia, non è potuta intervenire con la prova televisiva poiché il Giudice Sportivo non aveva riportato nulla nel suo comunicato in merito alla partita del Ferraris.- Entrambi gli episodi sono attualmente al vaglio della Procura Federale per un supplemento di indagine. Queste due situazioni, con ogni probabilità, si chiuderanno al massimo con unda parte di Bisseck e Pellegrini, con conseguente. Esattamente come accaduto a Lautaro Martinez.

