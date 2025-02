Corsport - Milan ad alta tensione, il rapporto tra Conceiçao e Ibrahimovic non decolla: senza Champions sarà addio

Nel calcio si fa in fretta a modificare opinione e ad assistere a cambi di atmosfera a seconda dei risultati. Merito o colpa di un calendario che ti impone di scendere in campo ogni tre giorni e che dunque favorisce una certa schizofrenia nei giudizi. Eppure,E invece, come a Zagabria proprio in Champions League e come tante volte in campionato – in particolare nei primi tempi –Personaggio spigoloso, uomo tutto d'un pezzo poco propenso al compromesso,La vittoria della Supercoppa Italiana con due epiche rimonte contro Juventus ed Inter lo ha fatto entrare nel cuore dei tifosi, la capacità di andare dritto al punto e i metodi spicci con cui ha preso il controllo di un ambiente che necessitava uno scossa hanno fatto il resto. Peccato che, al netto di tutto questo, la formazione rossonerasecondo quando riferisce Il Corriere dello Sport,Il quotidiano romano evidenzia nello specifico, che non avrebbe direttamente partecipato alla scelta di un profilo come il suo per provare a dare una sterzata alla stagione.e borbottare col direttore tecnico Geoffrey Moncada al suo fianco. Anche il pre-gara non viene descritto come dei più sereni:a conclusione di una campagna acquisti che ha portato in dote cinque nuovi calciatori (Walker, Gimenez, Joao Felix, Bondo e Sottil),Dall'ironia all'irritazione, finendo con la rabbia, il passo è abbastanza breve, perché l'allenatore del Milan è personaggio che ci mette poco ad accendersi, soprattutto quando le cose non funzionano per il meglio. E, secondo Il Corriere dello Sport,dalla dirigenza del Milan, sempre attenta allo stile.Si spiega anche cosìPiù ancora di effettuare la rimonta nei confronti del Feyenoord nella partita di ritorno di martedì prossimo o fare un cammino importante in Coppa Italia, la società chiede al portoghese di fare di tutto per completare la complicata risalita in classifica in campionato, dove non ci sono limiti di liste Uefa che tengano e dove tutti i nuovi giocatori possono essere utilizzati. In caso contrario, la separazione a fine stagione sarebbe inevitabile e certa.