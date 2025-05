Corteo dei tifosi dell’Atalanta per convincere Gasperini a rimanere: “Fate i bravi”

ha fatto talmente tanto bene a Bergamo, che bella serata di oggi, venerdì 30 maggio, i tifosi dell’Atalanta hanno organizzato un corteo per provare a convincerlo a restare. Un ultimo tentativo, per cercare di far fare dietrofront all’allenatore che è a un passo dalla firma con la Roma. Al coro di “Gasperini deve restare”, una folla di tifosi si è radunata nel centro di Bergamo con tanto di striscione sotto gli uffici dei Percassi: “Gasperini deve restare, ‘fate i bravi’”.. Era questo il messaggio che volevano lanciare i tifosi riuniti oggi, senza schierarsi né contro i Percassi né contro Gasp.

- Proprio oggi, l’allenatore ha sciolto gli ultimi dubbi prima di firmare con la Roma, e non è mai stato tanto vicino ai giallorossi come ora.: tre anni di contratto, ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Voleva esaminare nel dettaglio l’offerta analizzando anche l’aspetto tecnico, la promessa del club è quella di coinvolgerlo sulle scelte di mercato e nelle decisioni più importanti.