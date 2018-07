Marko Pjaca vuole la Fiorentina. E la Juventus ora è disposta ad accontentare l'ala croata, anche senza obbligo di riscatto. Secondo il Corriere dello Sport, questa settimana il dg viola Corvino definirà l'affare con Marotta: la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto.



Intanto la Fiorentina viene data sulle tracce di un ex bianconero: il venezuelano Rincon del Torino, a sua volta vicino al bosniaco Krunic dell'Empoli, pronto a ottenere in cambio il ghanese Acquah senza dimenticare l'imminente arrivo di Capezzi dalla Sampdoria. I granata cercano un terzino sinistro sul mercato: oltre al brasiliano Juan Jesus della Roma spunta l'inglese Gibbs del WBA, ex Arsenal. Ma i tifosi granata chiedono al presidente Cairo un colpo in attacco e sognano Zaza con Belotti.