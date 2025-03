Corvino e il sesso prima di una partita: "Una trombata non fa mai male..."

Getty Images

Il responsabile dell'area tecnica del Lecce ha concesso una lunga intervista a Il Messaggero, nella quale ha affrontato alcuni temi sulla propria carriera e non solo: sul tavolo anche il rapporto con i calciatori, il futuro, Dusan Vlahovic e la Roma.- Corvino parla del passato e delle offerte rifiutate: "Ho perso dei treni importanti per mia scelta, ma non ho mai sentito di tradire chi mi ha dato fiducia. Non ho rimpianti. Ho realizzato i miei sogni".

- L'esperto dirigente rivela di essere abbastanza amico dei suoi calciatori e risponde così quando gli viene chiesto se autorizza i propri tesserati a praticare del sesso prima di una partita: "Io quando posso partecipo alla vita degli atleti, ma sono principalmente un manager".- Corvino si sofferma sulla sua passione per il calcio e si lascia andare anche a una considerazione: ". Va bene anche su una tribuna o in un ufficio. In realtà ogni giorno penso di lasciare. Del resto ho fatto 1800 partite dalla terza Categoria alla Champions. Ma poi ogni mattina ricomincio più carico".

- Il dirigente ex Fiorentina rivela poi un particolare su, oggi attaccante della Juventus: "Mi avevano detto che non era pronto, ma appena vidi giocare Dusan non me ne andai finché non lo presi. Per un milione e mezzo...".- Per Corvino si è parlato nel tempo anche di, ma lui glissa: "Se mi hanno cercato? Andiamo avanti".- I Friedkin hanno iniettato quasi un miliardo nel club giallorosso ottenendo tuttavia risultati lontani dagli obiettivi. Dov'è l'errore secondo Corvino? "Parlo in generale: il calcio dovrebbe essere trattato come un’azienda e quindi tutto parte dalla scelta di un ottimo management. Invece non avviene. Eppure mettere solo soldi non basta".

- Corvino si concentra anche sul rapporto con: "Bellissimo. Di tanto in tanto ci scriviamo. Pensi che abbiamo cominciato insieme la nostra avventura in Serie C. Si capiva già che era un fuoriclasse".- In chiusura, una risposta secca: "Siamo tutti in piena bagarre. Vorrei che Ranieri raggiungesse i traguardi che merita".