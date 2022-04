Sempre nell’edizione odierna di Tuttosport, uno degli argomenti trattati sono le modalità per scovare talenti calcistici nel 2022: serve affidarsi ad un algoritmo oppure alla capacità tecniche o all’esperienza di uomini che da decenni sono nel mondo del calcio. Il quotidiano ha svolto una mini-inchiesta interrogando alcuni direttori sportivi per chiedere loro un parere sull’argomento.



Tra i chiamati in causa c’è anche l’ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino, attualmente in forza al Lecce, il quale ha raccontato un aneddoto che in molti probabilmente non molti ricordano:



"Fagioli è un giocatore di potenzialità, non ancora trasformatasi in qualità. Ha dimostrato di valere, può stare in una squadra di vertice di Serie B. Vale tra i 5 e i 10 milioni, cifra che può ovviamente salire se la potenzialità diventa qualità. Traoré lo avevo preso per 11 milioni, poi la Fiorentina cambiò proprietà e non se ne fece di nulla. Il ragazzo ha grande qualità anche se è giovane, credo che adesso valga tra i 20 ed i 30 milioni. Un algoritmo per valutare un giocatore? È un’eresia, gli occhi vedono e capiscono le potenzialità di un giocatore, l’algoritmo pensa e non vede".