Due parate decisive contro il suo passato e prestazioni positive nell'ultimo periodo: il biglietto da visita con cui Mariusz Kulesza, agente di Bartlomiej Dragowski, si è presentato all'incontro con Pantaleo Corvino è stato di tutto rispetto. Come riportato da Radio Bruno, il procuratore ha incontrato il dirigente della Fiorentina - proprietaria del cartellino del polacco - per fare il punto sul futuro. Il classe '97 vuole garanzie di poter giocare titolare, in viola o altrove.