Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina e adesso dirigente del Lecce, ha parlato a Radio Sportiva della cessione di Vlahovic alla Juve: “Negli affari e nei trasferimenti non c’è mai un vincitore ed un perdente, gli affari si fanno sempre in due, posso dire solo che la Juventus ha preso un campione, non ha speso tanti soldi se consideriamo l’età e il fatto che in futuro potrebbe valere molto di più. Dal canto suo la Fiorentina aveva poca forza contrattuale, personalmente non lo avrei mai venduto a queste cifre con altri parametri".