Ha sostenuto le visite mediche e si è vestito di viola. "Sono molto contento di essere qui", ha dichiarato Alban Lafont all'arrivo presso la Clinica Ponte Nuovo a Firenze. Il nuovo portiere della Fiorentina, classe '99, ha iniziato a scaldare i tifosi gigliati, dopo il solo arrivo di David Hancko dallo Zilina in un mese e mezzo. Ma la reazione della piazza, specialmente dei sostenitori più giovani, ha riportato la mente al videogioco Fifa. Lafont, infatti, è salito alla ribalta per le sue qualità e per la sua potenzialità, espressa anche nel gioco da una crescita vertiginosa, che lo porta ad essere uno dei migliori portieri del futuro insieme a Gianluigi Donnarumma. E pensare che, in questo speciale gruppo, è presente anche Bartolomej Dragowski, altro estremo difensore viola, che nei due anni trascorsi sulle rive dell'Arno ha trovato poco spazio e deluso le aspettative sul proprio conto.