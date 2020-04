E ha fatto capire, almeno a parole, quanto Gonzalo sia pronto a fare retromarcia. In estrema sintesi, l'ultima intervista rilasciata da Pipita padre in Argentina, spiega che tutto è tornato al punto di partenza: Higuain resterà alla Juve fino al termine del contratto, quando ci sarà una convocazione risponderà presente, l'addio ai bianconeri solo a scadenza. Tutto normale? No, normale proprio no. Si può piuttosto dire che ancheGLI SCENARI – Il braccio di ferro continua. Far trapelare la volontà di non voler rientrare alla base, faceva parte di un piano che doveva portare o a un rinnovo o a una cessione immediata. Ma. Cessione sì quindi, ma a un club che possa consentire ai bianconeri di limitare i danni dell'investimento che lo ha portato a Torino, magari attraverso uno scambio a una società che possa quantomeno pagare l'ingaggio di Higuain: né River Plate né Los Angeles Galaxy potrebbero accontentare le richieste della Juve, che rischierebbe così di realizzare minusvalenza e al tempo stesso di dover pagare una ricca buonuscita.Meglio abbassare i toni, d'altronde il Pipita solo nella prossima stagione godrà di un ingaggio da 7,5 milioni netti più bonus e la parte di stipendio congelata con l'accordo tra lo spogliatoio e la dirigenza bianconera.. Insomma, per uscire dall'empasse e andare avanti, era necessario un passo indietro: il primo, piccolo, si legge proprio nelle ultime parole di papà Higuain.