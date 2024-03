Porque como dijo @zerocalcare, “la verdadera victoria está en las batallas perdidas desde el principio pero peleadas hasta el final”.



Y, defendiendo nuestro Estadio, nuestra furiosa alegría, siempre nos tendréis enfrente. Hasta el final. pic.twitter.com/i8ONcfVyvj — Bukaneros (@bukaneros92) March 19, 2024

C'è una battaglia nellaspagnola che si protrae ormai da tempo: la stanno portando avanti i tifosi delche, con ogni mezzo, stanno lottando affinché lo storico stadio del proprio club, a, non venga abbattuto. Il club infatti ne vuole costruire uno nuovo lontano dal quartiere (nella periferia sud-est di Madrid) dove è nato e da sempre gioca la terza squadra madrilena.A ogni gara del Rayo vengono esposti striscioni con messaggi di. Nell'ultima occasione, domenica scorsa durante, uno di questi è stato disegnato addirittura da. Il celebre fumettista romano ha preso a cuore la questione del Rayo e ha voluto partecipare alla lotta, a suo modo. In Curva infatti è apparsa unada lui ideata e disegnata: su questa sono rappresentati” che campeggia. L'immagine si rifà a quanto realmente accaduto solo poche settimane fa quando i tifosi del Rayo hanno organizzato un sit in davanti allo stadio. Come riporta il Post, gli ultras hanno poi ringraziato Zerocalcare, riportando una frase da tempo attribuitagli erroneamente ma che in realtà è tratta dal romanzo, di BoualemLa vera vittoria sta nelle battaglie perse in partenza ma combattute fino in fondo":