Cosa farà Marotta dopo la scadenza del contratto con l'Inter

Come quando deve affondare il colpo per un nuovo acquisto, Beppe Marotta ha le idee chiare anche sul suo futuro: con l'Inter ha ancora un contratto fino a giugno 2027, poi sarà addio. Lo ha annunciato lo stesso amministratore delegato nerazzurro, spiegando che alla fine del rapporto lascerà il club dove lavora dal 2018. Dopo nove anni, colpi di mercato e trofei in bacheca - c'è uno scudetto che sta per arrivare - Marotta lascerà l'Inter per iniziare una nuova avventura.



COSA FARA' MAROTTA DOPO L'INTER - Ancora da capire quale sarà il suo futuro, ma annunciando il prossimo addio ai nerazzurri il dirigente ha dato un indizio sul tipo di lavoro che inizierà tra tre anni: "Mi occuperò soltanto dei giovani - ha detto dalla Sala Montanari di Varese - Il settore giovanile è il patrimonio più grande di una società, soprattutto dal punto di vista umano". Il focus quindi sarà puntato sulla ricerca dei nuovi talenti per garantire un futuro di successi al calcio italiano, andandoli a cercare anche nelle periferie e nei campetti di cemento delle città, così come succedeva una volta.



IL FUTURO DI MAROTTA - Quando Marotta andrà via dall'Inter avrà 70 anni, cifra tonda per abbandonare i nerazzurri e iniziare una nuova vita. Con i giovani. Da escludere quindi l'ipotesi di un nuovo club, mettendo fine a una carriera nelle società durata 51 anni e iniziata nel settore giovanile del Varese quando di anni ne aveva 19. Non è escluso che per cercare nuovi talenti possa ricoprire un ruolo non di campo ma dietro la scrivania: potrebbe entrare in Figc, o avere un altro ruolo istituzionale attraverso il quale monitorare la crescita dei giovani italiani.