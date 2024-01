Cosa ne sarà di Pioli? Milan diviso tra Thiago Motta e Conte

Tuttosport riporta come sia difficile che Stefano Pioli rimanga l’allenatore del Milan anche l'anno prossimo. Per questo motivo, il club di Via Aldo Rossi sta già vagliando i nomi dei possibili sostituti. Al momento in prima fila ci sono due allenatori che hanno una filosofia completamente opposta. Il profilo che viene indicato come prima scelta per il Milan è l'allenatore del Bologna, Thiago Motta. Il suo contratto è in scadenza a giugno e il rinnovo non sembra essere alle porte. Dall'altra parte c'è Antonio Conte, sicuramente più esperto e vincente, con un tipo di mentalità che sicuramente cambierebbe totalmente l'approccio del Milan. L'ex Juve e Inter, tuttavia, ha un costo molto importante a livello di stipendio.