Giorni di caos in casa Juve, dove in primo piano c’è l'indagione avviata dalla Procura di Torino che prevede l'ipotesi di falso in bilancio per il club, per il presidente Agnelli, il vice Nedved, per il dirigente Cerrati, l'ex direttore sportivo Paratici e altri ex dirigenti.Per la Juve si aprirebbero, illustrati negli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile, e del decreto legislativo 74/2000: presunte “false comunicazioni di società quotate in borsa” e “false fatturazioni”, chiaramente con pene relative in base alla gravità della violazione., per la quale bisogna considerare la difficoltà di stabilire criteri oggettivi per la valutazione di un calciatore.- In questo senso, c'è un precedente del 2018,per "reiterata violazione ed elusione delle norme di prudenza e correttezza contabile" (l'altro club coinvolto nell'inchiesta era il Cesena, che non subì sanzioni perché nel frattempo la società era fallita); decisione poi confermata anche dal Collegio di garanzia.. Il comma 1 si riferisce al "fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali" o mettere in atto "comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica"; fatta eccezione per eventuali altre norme speciali di violazioni in termini di licenza Uefa, e porta ad ammenda con diffida.- Il comma 2 è ancora più pesante, e si riferisce a comportamenti di "chi tenta di ottenere l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa"., soluzione alla quale si ricorre in casi estremamente gravi.