Cosa serve al Cagliari per salvarsi aritmeticamente

Getty Images

Due giornate, 180 minuti, il lasso di tempo che separa dal termine del massimo campionato in Italia. Un tempo che potrebbe essere più breve però per la squadra di Davide Nicola, che già nella 37esima giornata contro il Venezia, penultimo turno di Serie A e scontro diretto, può conquistare l'aritmetica salvezza.

- Il Cagliari vince contro il Venezia

- Il Cagliari arriva alle ultime due giornate di campionato con 33 punti, che valgono il 14esimo posto in campionato (pari punti con il Verona). Alle sue spalle, al di là dell'Hellas, ha cinque squadre: il Parma, il Venezia, il Lecce, l'Empoli e il Monza (già retrocesso).Cagliari 33 puntiVerona 33 puntiParma 32 puntiVenezia 29 puntiLecce 28 puntiEmpoli 28 puntiMonza 18 punti (già retrocesso)Lo scenario più lineare. Se i rossoblù battono i lagunari salgono a quota 36 punti e blindano la salvezza.

- Il Cagliari pareggia contro il Venezia

- Il Cagliari perde contro il Venezia

La salvezza per i sardi può arrivare anche in caso di pareggio contro la squadra di Eusebio Di Francesco, ma in questo caso dipende anche dai risultati delle squadre sotto in classifica. Per avere la certezza infatti, non dovrebbe vincere almeno una tra Empoli e Lecce, così da avere la garanzia di mantenere due squadre a distanza di sicurezza.Anche qualora i rossoblù perdessero contro i lagunari potrebbe ugualmente arrivare l'aritmetica salvezza, ovviamente interamente subordinata ai risultati delle altre. Qui servirebbe un incastro più preciso: né Lecce né Empoli dovrebbero vincere i rispettivi incontri con Torino e Monza.

37esima giornata, domenica 18 maggio 2025 ore 20.45

- Di seguito il calendario delle squadre impegnate nella lotta salvezza nelle ultime due giornate di Serie A:Cagliari-VeneziaMonza-EmpoliLecce-TorinoVerona-ComoParma-Napoli