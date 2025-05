Cosa serve al Milan per andare in Europa il prossimo anno

AFP via Getty Images

Ilperde in finale di Coppa Italia contro il Bologna e dice addio alla possibilità di chiudere la stagione con due trofei dopo la Supercoppa Italiana conquistata all'inizio dell'anno. Ma non solo, perde anche l'occasione di staccare il pass per la prossima UEFA Europa League: ora cosa serve ai rossoneri per andare in Europa il prossimo anno?Restano due giornate prima della conclusione della Serie A, la squadra di Sergio Conceicao se la vedrà con la Roma all'Olimpico e con il Monza a San Siro e restano dunque 180 minuti per provare a risalire la classifica in campionato e conquistare l'accesso alle competizioni europee nel 2025/26,

- La Coppa Italia, come di consueto, mette in palio uno dei due posti disponibili per l'accesso diretto all'Europa League e il goal di Dan Ndoye permette alla formazione emiliana di conquistarlo per sé. Andando a incidere inevitabilmente sui posti disponibili attraverso il campionato.Il Bologna infatti attualmente occupa il settimo posto in campionato e con la qualificazione ottenuta attraverso la Coppa Italia 'toglie' uno slot disponibile attraverso il campionato.Di conseguenza solo il quinto posto, oggi occupato dalla Lazio, consente di qualificarsi in Europa League, mentre il sesto posto (oggi c'è la Roma) vale l'accesso alla Conference League.

Solo se il Bologna chiudesse il campionato tra le prime sei in classifica la situazione muterebbe nuovamente: a quel punto, quinto e sesto posto varrebbero l'Europa League, mentre la settima posizione porterebbe in Conference League.- Il Milan, al momento ottavo con 60 punti, ha quindi due partite per provare ad accorciare sulle squadre che lo precedono in classifica, una missione non semplice che passa anche dallo scontro diretto con la Roma nel prossimo turno di campionato: tre i punti di vantaggio dei giallorossi sesti in classifica, posto per la Conference League, quattro invece i punti che separano i rossoneri da Juventus e Lazio, rispettivamente quarta e quinta.