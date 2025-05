Cosa serve alla Fiorentina per conquistare un posto in Champions League

Getty Images

La, con la sconfitta sul campo del Venezia, ha detto praticamente addio a ogni velleità di qualificazione alla prossima Champions League. Praticamente, e non matematicamente, perché c'è ancora un piccolissimo spiraglio. Vediamo cosa dovrebbe succedere perché i viola, noni, possano risalire cinque posizioni nelle ultime due giornate.-fa 6 punti contro Bologna e Udinese-la Juventus fa massimo 1 punto contro Udinese e Venezia (scontri diretti a favore dei viola)-la Lazio fa massimo 1 punto contro Inter e Lecce (scontri diretti a favore dei viola)

-la Roma fa massimo 2 punti contro Milan e Torino (scontri diretti a favore dei viola)-il Bologna perde lo scontro diretto contro la Fiorentina (andata 1-0 per i rossoblù, ma anche in caso di 1-0 viola ci sono 4 goal di differenza reti in favore dei gigliati)-il Milan fa massimo 4 punti tra Roma e Monza (scontri diretti a favore dei viola)Si parla di una concatenazione di eventi al limite dell'assurdo, ma comunque non impossibile, almeno a livello teorico.