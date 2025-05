Cosa serve alla Roma per andare in Champions

Getty Images

A 90 minuti dalla fine della Serie A è ancora tutto aperto su diversi fronti: lo scudetto è ancora da assegnare e il testa a testa tra Napoli e Inter andrà avanti fino all'ultimo; nelle zone basse della classifica solo il Monza è matematicamente retrocesso in Serie B ma ci sono ancora cinque squadre in lotta per due posti.. In caso di sorpasso, vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. I giallorossi nell'ultima giornata giocheranno in casa del Torino e la Juventus andrà a Venezia; occhio anche alla Lazio, dietro a 65 punti che ospiterà il Lecce in corsa per salvarsi.

- In questo caso, la squadra di Ranieri salirebbe a 69 punti, la Juventus resterebbe a 67 in caso di sconfitta contro il Venezia o arriverebbe a 68 se dovesse pareggiare. Se i giallorossi dovessero conquistare il successo contro il Torino non sarebbero interessati al risultato della Lazio, che essendo una posizione dietro sarebbe ininfluente per la corsa al quarto posto.

- Se la Roma dovesse pareggiare e la Juventus perdere arriverebbero tutte e due a 67 e, se la Lazio non dovesse vincere con il Lecce,due pareggi sia all'andata che al ritorno (0-0 e 1-1); a quel punto diventerebbe decisiva la differenza reti, che in questo momento è favorevole alla Juventus: +22 per la squadra di Tudor e +19 per la Roma.