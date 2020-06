Le polemiche danno l'impressione di essere solo appena iniziate. Perchépost Covid, ma soprattutto post mesi di trattativa con il Barcellona non andata - finora - a buon fine. Un'operazione che parte da lontano, stava per avvicinarsi al traguardo a febbraio prima della crisi economica che ha colpito tutti i club; maA che punto sono Inter, Barça e giocatore in questa vicenda di mercato e adesso con influenze pesanti anche sul campo?- Il Barcellona ha ribadito che, ha visto rifiutare più di una proposta con contropartite diverse., ma il problema che si è manifestato è sul gradimento delle contropartite e sulla. L'ultimo step della trattativa - oggi ancora in piedi, ma non vicina a una risoluzione - è stato di una proposta in cui, il peso dell'offerta cash dev'essere rilevante altrimenti non se ne farà niente. I due club sono quindi in contatto costante ma bloccati sul valore delle contropartite, perché ial momento non vengono versati. Lautaro da parte sua si è trincerato in un silenzio particolare: non parla da mesi pubblicamente eppure. Non fa pressione; per il momento si adegua a quello che decideranno i club, ma è chiaro che la dirigenza nerazzurra pretenda un segnale anche sul tema rinnovo se il 7 luglio non si sarà risolto niente. Ecco perché la fase di stand-by continua e il Barcellona ha intenzione di. Quel che è certo è che Lautaro non potrà andare avanti così: Conte e l'Inter pretendono il massimo, altrimenti le polemiche aumenteranno e la trattativa rischierà solo... di complicarsi ulteriormente.