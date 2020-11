Per Conte è questione di dettagli, ma l’Inter subisce troppi gol e spesso a tradire sono uomini di grande esperienza. Segno che in questo momento ad Appiano tutto gira storto. Per convincersene basta guardare le prestazioni di un difensore che dal 2018 è una colonna dei nerazzurri: Stefan de Vrij. L’olandese, che solo qualche settimana fa è stato premiato come miglior difensore dello scorso torneo, è reduce da prestazioni nettamente al di sotto della sua fama. Distrazioni che evidenziano probabilmente cali di concentrazione.



ERRORI DECISIVI - Contro Parma e Real Madrid, de Vrij, è stato protagonista in negativo con svarioni clamorosi. Sabato Sera aveva perso Gervinho su entrambi i gol gialloblu, mentre ieri già dalle prime giocate si intravedeva in lui una strana tensione. Dopo un’intera partita trascorsa tra varie difficoltà è arrivato anche l’errore. Meno evidente rispetto alle disattenzioni viste in campionato, ma comunque decisivo. Una sbavatura tattica, un’uscita ingiustificata. Un errore strano per un “freddo” come lui, trascinato fuori posizione dalla troppa foga. Conte martella, per il tecnico salentino è fondamentale andare a difendere correndo in avanti, de Vrij, invece, è un difendente di posizione, uno che ama staccarsi per leggere le chiusure da posizione privilegiata. Per l’Inter è necessario che l’olandese si ritrovi, perché se sbagliano anche i punti fermi diventa ancora più difficile risollevarsi.