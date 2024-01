Cosa succede con Dybala dopo l’arrivo di Baldanzi alla Roma

Con l’arrivo di Tommaso Baldanzi la Roma ha chiuso l’acquisto di un giocatore utile nel presente, ma che in prospettiva può diventare sempre più centrale nel progetto giallorosso. Classe 2003, Baldanzi è considerato da molti uno dei migliori talenti italiani. Il ruolo è simile a quello di Paulo Dybala, e in tanti dopo la chiusura dell’affare con l’Empoli si chiedono quale sarà il futuro dell’argentino.



COME CAMBIA LA ROMA CON BALDANZI



COSA SUCCEDE CON BALDANZI ALLA ROMA - A oggi non ci sono segnali di un possibile addio della Joya, ma se Baldanzi dovesse dimostrarsi pronto per giocare subito titolare, allora a fine stagione i giallorossi potrebbero valutare la cessione di Dybala. In questi mesi il trequartista ex Empoli verrà osservato per capire se è pronto a diventare determinante in una big, tra sei mesi lo switch con Dybala può diventare uno scenario concreto.



I TALENTI DEL FUTURO: 30 GIOVANI DA SEGUIRE NEL 2024