Cosa succede se Barcellona-Real Madrid finisce in parità: supplementari o rigori, il regolamento della Coppa del Re

Barcellona e Real Madrid sono arrivate all'atto finale della Coppa del Re, in programma oggi alle 22. Allo Stadio de la Cartuja si arriva alla partita non senza qualche tensione, per le notizie uscite sull'eventuale possibilità che i blancos potessero non presentarsi in caso di conferma Ricardo de Burgos. Polemica poi rientrata dopo un comunicato dello stesso Real Madrid.

Cosa succede in caso di parità al 90'? Se la partita tra Barcellona e Real Madrid terminerà in pareggio si andrà ai supplementari. Per decretare il vincitore saranno necessari due tempi da 15 minuti e, in caso di ulteriore parirtà, i calci di rigore.