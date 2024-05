Cosa succede se Cremonese-Catanzaro finisce pari

Getty/Calciomercato

, gara di andata delle semifinali playoff di Serie B, è finita con un pareggio perChi passerebbe in finale col Venezia in quel caso?In caso di parità tra andata e ritornoSignifica che la, con una miglior posizione in classifica, può anche avere lo stesso numero di reti del Catanzaro tra andata e ritorno e qualificarsi alla finale senza passare per supplementari e rigori.

Segui Cremonese-Catanzaro in diretta su DAZN

Guarda su DAZN

Segui Cremonese-Catanzaro in diretta su NOW TV

Guarda su NOW TV

Dopo il 2-2 dell'andata,