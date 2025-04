Cosa succede se Inter-Bayern Monaco finisce 0-1, 1-2 o 2-3: tempi supplementari o calci di rigore?

Getty Images

L'ha vinto la sfida d'andata in Germania con un goal di scarto, ma cosa succede in caso di successo dela San Siro? Il regolamento e tutte le combinazioni.I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i bavaresi di Vincent Kompany nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League e lo fanno con un doppio vantaggio. Giocano in casa e, soprattutto, partono dalla vittoria maturata nella gara d'andata: 2-1, firmato dalle reti di Lautaro Martinez e Davide Frattesi, intervallate dal momentaneo pareggio di Thomas Muller.Ma cosa succede se il Bayern Monaco vince a San Siro per 0-1, 1-2, 2-3 o comunque con un goal di scarto? Si va ai tempi supplementari o direttamente ai calci di rigore? I goal in trasferta valgono doppio?

- Qualora il Bayern Monaco dovesse battere l'Inter a San Siro con un goal di scarto, pareggerebbe il risultato della partita d'andata. I goal in trasferta infatti non valgono doppio con in passato.In questo caso dunque la partita proseguirebbe con i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità dopo l'overtime, sarebbero necessari i calci di rigore per decretare la squadra che accederà alle semifinali e affronterà il Barcellona.- Grazie al successo dell'andata, l'Inter di Inzaghi ha due risultati utili su tre per qualificarsi in semifinale di Champinos League: pareggio o vittoria contro il Bayern Monaco con qualsiasi risultato.