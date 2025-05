Cosa succede se Juventus e Roma arrivano a pari punti

AFP via Getty Images

Punti fatti negli scontri diretti tra tutte le squadre a parità di punti

Differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti

Differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato

Maggior numero di reti segnate nell’intero campionato

Sorteggio

Uno solo il punto che divideall'alba dell'ultima giornata di Serie A: non trattandosi di lotta Scudetto o retrocessione, non ci saranno spareggi in caso di arrivo a pari punti, un'eventualità che si realizzerebbe solo in caso di sconfitta dei bianconeri a Venezia e vittoria dei giallorossi a Torino. Ma visto che entrambi gli scontri diretti sono finiti pari (0-0 allo Stadium, 1-1 all'Olimpico), cosa succederebbe in chiave quarto posto?La risposta è questa: si guarderebbe la differenza reti, a 90' dal termine favorevole alla Juventus. Ma se la Juventus perdesse il proprio vantaggio di quattro reti nella differenza, ecco i criteri: