Cosa succede se Milinkovic Savic rimane alla Lazio? Il tempo stringe, lo United non sembra intenzionato, per ora, a far partire il giro degli 8 che porterebbe il serbo in Premier League. La cessione di Pogba sembra ancora lontana, e mancano pochissimi giorni alla chiusura del mercato inglese, potrebbero mancare i tempi tecnici a breve per portarlo in Inghilterra.



MERCATO LAZIO - A quel punto la Lazio si muoverebbe per continuare a piazzarlo, senza escludere la possibilità di permanenza. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo se Milinkovic dovesse rimanere la Lazio sarebbe pronta ad offrigli scenari diversi: aumento dell’ingaggio (attualmente 3 milioni) che gli permetterebbe di essere il top player assoluto, l’inserimento di bonus legati ai gol, agli assist, al numero di presenze. Un modo in più per farlo sentire al centro del progetto. Il tempo stringe, Inzaghi vorrebbe la sua permanenza, ci spera per l'assalto alla Champions.