Cosa succede se Real Madrid-Arsenal finisce 3-0, 4-1 o 5-2: tempi supplementari o calci di rigore?

L'ha dominato la partita d'andata all'Emirates Stadium vincendo con tre goal di scarto, ma cosa succede in caso di vittoria delal Santiago Bernabeu? Tutte le combinazioni.I Blancos di Carlo Ancelotti cercano una vera e propria impresa nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League, per raggiungere il Paris Saint-Germain in semifinale devono ribaltare il risultato del primo round, il 3-0 con cui si sono imposti i Gunners di Mikel Arteta.Ma cosa succede se il Real Madrid vince al Bernabeu per 3-0, 4-1, 5-2 o comunque con tre goal di scarto? Tempi supplementari o si va direttamente ai calci di rigore?

- Qualora il Real Madrid dovesse battere l'Arsenal al Bernabeu con tre goal di scarto, pareggerebbe il risultato della partita d'andata. I goal in trasferta, infatti, non valgono doppio come in passato.In questo caso dunque la partita proseguirebbe con i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità dopo l'overtime, sarebbero necessari i calci di rigore per decretare la squadra che accederà alle semifinali e affronterà il PSG.- L'Arsenal accede alla semifinale di Champions League se:

- Batte il Real Madrid al Bernabeu- Pareggia contro il Real Madrid al Bernabeu- Perde contro il Real Madrid al Bernabeu ma con un massimo di due goal di scarto