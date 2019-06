Beppe Accardi, agente di Carlos Embalo, attaccante di proprietà del Palermo ma a Cosenza la scorsa stagione, parla a tifocosenza.it del futuro dell'ex Brescia: "Non esistono al momento le condizioni per rivedere Embalo a Cosenza. Fino ad ora il Palermo ha contribuito a pagare metà dello stipendio, mi sembra molto difficile che il club silano possa ora sobbarcarsi l’intera cifra. Ieri ho incontrato per puro caso Trinchera, non abbiamo parlato di affari. Se il Cosenza vorrà, ci siederemo ad un tavolo per parlarne meglio…".