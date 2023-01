La Salernitana corre in aiuto del Cosenza.

La formazione calabrese, relegata all'ultimo posto nella classifica di Serie B, sta per accogliere due rinforzi provenienti dalla Campania. Uno è già ufficiale, l'altro sembra poterlo diventare a breve.



Nella giornata di ieri i Lupi hanno infatti confermato lo sbarco in Sila di Alessandro Micai, esperto portiere chiamato a difendere i pali rossoblù nel giro di ritorno. Nelle prossime ore, inoltre, l'ex estremo difensore del Bari potrebbe essere raggiunto dal suo compagno in granata Leonardo Capezzi, le cui visite mediche sarebbero già state fissate.