Cosenza-Ascoli 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 62' Scamacca



Cosenza (3-4-3): Perina; Idda, Monaco (74' Capela), Legittimo (68' Bruccini); Casasola (68' Corsi), Sciaudone, Prezioso (80' Lazaar), D'Orazio; Carretta (74' Asencio), Rivière, Baez. All. Occhiuzzi.



Ascoli (3-4-1-2): Leali; Ferigra, Brosco, Ranieri; Padoin, Cavion, Brlek (80' Eramo), Sernicola; Morosini (73' Petrucci); Ninkovic (80' Pinto), Scamacca (67' Trotta). All. Dionigi.



Arbitro: Abbattista di Molfetta



Ammoniti: 14' Sciaudone (C), 35' Prezioso (C), 50' Sernicola (A), 83' Cavion (A)