Cosenza (4-3-3): Perina; Bittante, Capela, Dermaku, Legittimo; Bruccini, Palmiero (31'Mungo), Sciaudone; Baez (79' Litteri), Tutino, Embalo (63' Garritano). All. Braglia.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Gastaldello, Romagnoli, Semprini (84' Mateju); Bisoli, Tonali (87' Martinelli), Ndoj; Spalek (63' Dall'oglio), Donnarumma, Torregrossa. All. Corini.

Ammoniti: 21' Legittimo (C), 30' Tonali (B), 55' Tutino (C), 69' Mungo (C)

Arbitro: Dionisi di L'Aquila

Marcatori: 19' Bruccini (C), 28' Embalo (C), 54' Spalek (B), 75' Donnarumma (B), 94' Bisoli (B)