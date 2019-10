Cosenza-Chievo Verona 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 6' Esposito (CH), 35' Bruccini (CO)



Cosenza (4-3-3): Perina; Bittante (81' Corsi), Idda, Capela, Legittimo; Bruccini, Kanouté, Sciaudone; Carretta (71' Pierini), Riviere (71' Litteri), Baez. All. Braglia.



Chievo Verona (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Vaisanen, Cesar, Cotali (77' Frey); Garritano (85' Bertagnoli), Obi, Esposito; Pucciarelli (46' Segre); Meggiorini, Rodriguez. All. Marcolini.



Arbitro: Marini di Roma



Ammoniti: 20' Dickmann (CH), 60' Cesar (CH), 74' Esposito (CH)