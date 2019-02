Cosenza (4-3-3): Perina; Corsi (24' Bittante), Idda (71' Capela), Dermaku, Legittimo; Bruccini, Palmiero, Sciaudone; Embalo (45' Garritano), Litteri, Baez. All. Braglia.

Cremonese (4-3-3): Ravaglia; Mogos, Terranova, Caracciolo, Renzetti; Mbaye, Castagnetti, Soddimo (44' Rondanini); Strefezza, Strizzolo (74' Longo), Piccolo (69' Carretta). All. Rastelli.



Arbitro: Baroni di Firenze



Ammoniti: 9' Strizzolo (CR), 18' Caracciolo (CR), 29' Sciaudone (CO), 33' Bruccini (CO), 42' Baez (CO)

Espulsi: 42' Terranova (CR), 78' Baez (CO)

Marcatori: 56' Sciaudone, 89' Bruccini rig.