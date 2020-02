Cosenza-Frosinone 0-2 (primo tempo 0-2)



Marcatori: 14’ Dionisi (F), 20’ Novakovich (F)



Cosenza (4-3-3): Perina; Casasola (71’ Baez), Idda, Capela, Lazaar; Bruccini, Kanoutè (84’ Machach), Sciaudone; Carretta, Asencio, Pierini (46’ Schiavi). All. Pillon



Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas (80’ Vitale), D’Elia; Novakovich, Dionisi (93' Citro). All. Nesta



Ammoniti: 22’ Haas (F), 20’ Novakovich (F), 60’ Bruccini (C), 70’ Maiello (F), 78’ Salvi (F), 81' Schiavi (C)



Arbitro: Ros di Pordenone