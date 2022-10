COSENZA-GENOA 1-2: IL TABELLINO



MARCATORI: 31′ pt Coda (G, rig.), 38′ pt Strootman (G), 52′ pt Butic (C, rig)



COSENZA (3-5-2): Matosevic; Venturi, Rigione, Meroni (25′ st Merola); Rispoli (11′ st Brignola), Brescianini, Calò (1′ st Voca), D’Urso, Panico (12′ st Gozzi); Nasti (26′ st Larrivey), Butic. A disp.: Marson, Vaisanen, Camigliano, Kornvig, Sidibe, Vallocchia, Zilli, Arioli. All.: Dionigi



GENOA (4-2-3-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Pajac; Frendrup, Strootman; Jagiello (36′ st Ilsanker, 31′ st Vogliacco), Aramu (22′ st Yalcin), Gudmundsson (32′ st Tourè); Coda (22′ st Yeboah). A disp.: Semper, Agostino, Czyborra, Hefti, Badeji, Portanova, Puscas. All.: Blessin



ARBITRO: Baroni di Firenze



NOTE: Spettatori circa 6000 con 707 genoani. Espulso al 34′ pt Bani (G) per doppia ammonizione. Ammoniti: Rispoli (C), Meroni (C). Angoli: 6-3 per il Genoa. Recupero: 7′ pt – 5′ st