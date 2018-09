Dovrebbe arrivare entro martedì la decisione del Giudice Sportivo per quanto riguarda Cosenza-Hellas Verona. Il match, che doveva disputarsi sabato 1 settembre, è stato rinviato per impraticabilità del campo. Sembra molto probabile l'assegnazione dello 0-3 a tavolino, difficile quindi che venga scelta una nuova data per disputare la partita.