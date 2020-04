Il Cosenza sta pensando a Marco Giannitti in caso di addio dell'attuale direttore sportivo Stefano Trinchera. Dai Dilettanti alla Serie A, Giannitti ha lavorato in tutte le categorie: nel 2006 ha portato il Celano dalla D alla C, il San Marino in C1 nel 2012 e con il Frosinone ha ottenuto la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A raggiunta nel 2015 per la prima volta nella storia del club. L'ultima impresa è di giugno 2018, quando dopo la retrocessione ha contribuito a riportare i gialloblù in A.