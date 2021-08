Il Cosenza ripescato in serie B sta correndo per fare la squadra: presi Boultam, Sy e forse Kristoffersen (Salernitana) e Venturi (ex Carpi), ufficiali Del Favero e Minelli (Juventus), si tratta per Gori (Fiorentina), Carraro (Atalanta), Caso (Genoa), Adamonis (Lazio) e gli svincolati Nikolov (Lecce), El Alloughi (Nac Breda) e Rzuchowski (Podbeskidzie), oltre a Terzi (Spezia).