Cosenza (4-3-1-2): Cerofilini; Corsi, Idda, Dermaku, Legittimo; Mungo, Palmiero, Verna (74' Garritano); Baez (86' Pascali); Tutino, Maniero (74' Baclet). All. Braglia.

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Ciofani (79' Cecco), Gravillon, Campagnaro, Balzano; Memushaj, Brugman, Pepin; Marras (66' Del Sole), Mancuso, Antonucci (46' Monachello). All. Pillon.

Arbitro: Guccini di Albano Laziale



Marcatori: 45' Maniero (C), 89' Crecco (P)Ammoniti: 47' Baez (C), 51' Tutino (C), 53' Ciofani (P), 70' Memushaj (P)