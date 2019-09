Di seguito le formazioni ufficiali di Cosenza-Pescara:



Cosenza ( 4-3-3 ) Perina; Corsi, Capela, Monaco, Lazaar; Bruccini, Kanoutè, Sciaudone; Baez, Pierini, Carretta. All. Braglia ( squalificato ). In panchina Roberto Occhiuzzi. A disposizione: Saracco, Bittante, Schiavi, Idda, Legittimo, D’Orazio, Broh, Greco, Trovato, Kone, Machach, Rivière.



Pescara ( 4-3-3 ) Fiorillo; Vitturini, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo; Machin, Palmiero , Memushaj; Galano, Tumminello, Di Grazia. All. Zauri. A disposizione Kastrati, Zappa, Ciofani, Del Grosso, Drudi, Kastanos, Busellato, Ingelsson, Bocic, Brunori, Maniero, Cisco