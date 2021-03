Il Cosenza ha reintegrato nella rosa della Primavera l'attaccante Pietro Junior Santapaola, che era stato messo fuori squadra e costretto a lasciare il convitto dove risiedeva perché figlio di un indagato per fatti di mafia imparentato con il boss Nitto Santapaola. Il giovane ha ricevuto una mail con la quale viene invitato a riprendere gli allenamenti appena sarà possibile, perché al momento parte della squadra è in quarantena per un caso di positività al Covid-19. Il legale di Santapaola, Silvestro Salvatore, precisa che si tratta di una: "Comunicazione ufficiosa, perché in calce alla mail non vi è nessuna firma".



Il legale aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica per mobbing contro il Cosenza: "Mi farebbe piacere - ha detto l'avvocato all'Ansa - che la vicenda si chiudesse senza strascichi giudiziari, ma riteniamo che il presidente Guarascio dovrebbe formalmente scusarsi per l'accaduto e ufficialmente richiamare il ragazzo in squadra. Inoltre, nella mail si parla di fatti travisati, ma noi sappiamo bene che non è così e abbiamo le prove di quanto sosteniamo, ci sono i file audio che testimoniano quanto accaduto. Ritireremo la denuncia quando il mio assistito riceverà una comunicazione ufficiale".