Cosenza retrocesso in Serie C: addio alla Serie B dopo sette anni

Il Cosenza retrocede in Serie C. La sconfitta per 2-1 contro il Sudtirol si rivela decisiva per la squadra di Massimiliano Alvini, che saluta la Serie B dopo sette anni.

Stagione travagliata per i rossoblù, che hanno anche dovuto fare i conti con la penalizzazione di 4 punti inflitta a fine agosto per violazioni di natura ammminitstrativa. Con 30 punti, a nove lunghezze dalla Salernitana quart'ultima, il Cosenza è ufficialmente in Serie C. In attesa di capire chi saranno le altre due squadre a retrocedere.