Cosenza, si va verso l'esonero di Caserta: ecco chi può sostituirlo

La vittoria che manca praticamente da un mese, un solo successo nelle ultime 7 giornate di campionato ed il rischio di essere risucchiato pure quest’anno nella lotta per non retrocedere. Il pareggio senza gol contro il Cittadella nel ventinovesimo turno di Serie B costa caro a Fabio Caserta che, secondo quanto riferisce Sky Sport, ha ricevuto dalla società calabrese la notizia dell’esonero. Non sono risultati sufficienti i 34 punti raccolti sino a questo punto della stagione, frutto di 8 successi, 10 pari e 11 sconfitte, per evitare la decisione drastica del presidente Guarascio, che ha già avviato i contatti per individuare il sostituto.



CACCIA AL SOSTITUTO - Con la zona play-out e lo Spezia distante appena quattro lunghezze, il numero uno del Cosenza ha deciso di dare una svolta e al momento, sempre secondo Sky Sport, il nome in pole position è quello di William Viali, che aveva già guidato la formazione calabrese nella stagione 2022/2023 - per 29 partite, dal novembre 2022 al termine del campionato - raggiungendo un’insperata salvezza. Attualmente Viali è ancora legato contrattualmente all’Ascoli, che lo ha esonerato lo scorso 13 novembre: qualora fosse raggiunto un accordo in tempi rapidi, poi il Cosenza provvederebbe a definire l’intesa col tecnico lombardo fino al prossimo 30 giugno. Rimane in lizza, ma più defilata, la candidatura alternativa di Pierpaolo Bisoli.