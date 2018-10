Gennaro Tutino, uomo chiave del Cosenza nella vittoria sul Foggia, parla a DAZN del futuro: "Ringrazio il Napoli e il Carpi che mi hanno dato questa possibilità. Futuro in azzurro? Un personaggio di Cosenza dice che non sono pronto per palcoscenici importanti, ha ragione, devo lavorare ancora. Qui in casa non ci ha mai messo sotto nessuno, potevamo prendere qualche punto in più, ma dobbiamo ripartire da questa vittoria. In tribuna ci sono sempre mio padre, mia madre e la mia fidanzata, mi dispiace non ci fosse mio fratello, ma la dedica è per loro".