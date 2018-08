La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019, il diritto alle prestazione sportive del calciatore Luca Garritano, proveniente dall’A.C. Chievo Verona. L’attaccante, nato a Cosenza l’11 febbraio 1994, ha firmato un accordo annuale fino al 30 giugno 2019. Nella scorsa stagione si è diviso tra Chievo, con cui ha totalizzato 13 presenze tra Serie A e Coppa Italia, e Carpi, in Serie B, dove ha collezionato 19 apparizioni. Ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell’Inter: con il club nerazzurro Garritano si è anche tolto la soddisfazione di esordire sia in Serie A che in Europa League nella stagione 2012/2013. Il trasferimento a Cesena nell’annata successiva lo consacra nel campionato cadetto (3 reti in 30 presenze tra regular season, playoff e Coppa Italia). La sua esperienza in Romagna si protrae fino al termine della stagione 2016/2017 con uno score totale di 7 reti in 79 gare. Una parentesi anche a Modena da gennaio a giugno 2015, con le sue 5 segnature tra campionato e playout contribuisce alla salvezza dei canarini. Nella sua carriera anche 12 gettoni di presenza con la maglia della Nazionale Under 21. Ora lo attende una nuova avventura con la squadra della sua città nel prossimo campionato di Serie BKT!