Il classe 2002 del Cosenza Aldo Florenzi ha trovato l'accordo per prolungare il contratto di un'altra stagione, con la nuova scadenza fissata per giugno 2027. Lo conferma una nota ufficiale del club: "La Società Cosenza Calcio comunica che il calciatore Aldo Florenzi, nato a Nuoro l’8 aprile 2002, ha firmato il rinnovo del contratto con prolungamento fino al 30 giugno 2026, con opzione per il 2027 a favore della Società. Il centrocampista proveniente dal settore giovanile rossoblù, ha finora collezionato 35 presenze (tra Campionato, Coppa Italia e Play Out) e una rete in Serie B. La Società augura al calciatore di proseguire nel migliore dei modi l’avventura con la maglia rossoblù!".