In Serie B il Cosenza comunica di aver ingaggiato dalla lista svincolati il difensore Filippo Sgarbi (classe 1997 scuola Inter ex Sudtirol), che aveva lasciato il Perugia a parametro zero e ha firmato un contratto fino a giugno 2025 con opzione.



Ora il club calabrese aspetta il centrocampista Mattia Viviani dal Benevento (dove Gennaro Acampora è nel mirino del Pisa di Aquilani) e contende alla Ternana l'attaccante macedone Nestorovski, 33 anni ex Udinese e Palermo.